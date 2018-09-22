Тюменский завод планирует наладить сотрудничество с казахстанскими партнёрами

22 Сент. 12:26 2018-09-22T12:26:28+03:00

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Тюменский завод «Профмодуль» начал выпускать новое нефтегазопромысловое, буровое и геологоразведочное оборудование, которое будет использоваться крупными компаниями при освоении месторождений на севере Тюменской области.

Как рассказал немецкий партнёр завода Клаус Шольц, продукция прошла полный цикл испытаний на гидромеханических стендах. Сейчас завод получил декларацию соответствия, которая выдаётся после проверки в специализированном испытательном центре.

- Это дополнительно подтверждает качество изготавливаемых нами деталей, таких как переводники насосно-компрессорных труб, бурильных и обсадных колонн, а также шаровые краны, - отметил Клаус Шольц.

Не так давно на заводе побывали промышленники из Казахстана, с которыми тюменцы планируют наладить сотрудничество.

- У Тюменской области сложились многолетние связи с соседним государством, но не обо всех промышленных возможностях тюменцев, и в частности «Профмодуля», у наших партнеров есть информация. Её недостаток мы и восполняем, - подчеркнул Клаус Шольц.