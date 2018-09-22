2018-09-22T12:09:15+03:00
Происшествия

В Тюмени пьяный юноша опрокинулся на скутере прямо в гараже

В результате ДТП юноша получил ссадину колена
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: PixabayФото: Pixabay
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Очередное ДТП произошло в Тюмени сегодня, 22 сентября, около 6 утра на ул. Народной. Здесь, прямо в гаражном кооперативе, опрокинулся 19-летний скутер.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области, инцидент произошёл около дома №2. Пьяный молодой человек без прав прошёл медицинское освидетельствование, показания алкотестера составили 0,81 мг алкоголя на литр вдыхаемого воздуха.

В результате ДТП юноша получил ссадину колена.

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