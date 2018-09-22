2018-09-22T11:38:48+03:00
Общество

Глава Тюменского района призвала жителей сёл и деревень следить за придомовыми территориями

Светлана Иванова заметила, что все мы зависим друг от друга
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Глава Тюменского района призвала жителей сёл и деревень следить за придомовыми территориямиГлава Тюменского района призвала жителей сёл и деревень следить за придомовыми территориямиФото: Татьяна Коркина
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Запланированный на этот сезон ремонт дорог в с. Созоново и с. Борки полностью выполнен. По словам главы Тюменского района Светланы Ивановой, в Созоново за 2018 году отремонтировано более 3 км дорог на семи улицах, в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные короги». 3,6 километров дорог отремонтировано в селе Борки.

Как отметила Светлана Иванова, в 2018 году в этих двух сёлах по Тобольскому тракту разрабатываются проекты и по устройству тротуаров. В связи с этим она призвала жителей сёл и деревень следить за придомовыми территориями.

- Сейчас в каждом муниципальном образовании мы проводим ремонт и строительство дорог и тротуаров. В лучшую сторону меняется облик наших посёлков, но это ведь

двусторонний процесс. И мы зависим друг от друга. Когда рядом находятся новая дорога и

покосившийся забор или заросший палисадник – то это не самый лучший пример хозяйствования. Давайте делать жизнь в Тюменском районе комфортнее!

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