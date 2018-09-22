В Тюмени на «Червяке» насмерть сбили женщину

22 Сент. 11:15 2018-09-22T11:15:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Ещё одно ДТП, на этот раз смертельное, произошло 21 сентября на Червишевском тракте. По информации пресс-службы ГИБДД по Тюменской области, по предварительной информации, 49-летняя местная жительница переходила дорогу по «зебре» на красный свет. В связи с сильным ударом женщина скончалась прямо на дороге.

В социальных сетях очевидцы сообщили, что с собой у женщины были пакеты с продуктами питания.

- Я ехал в автобусе в момент аварии. Может, водитель и начал тормозить, но визга шин я не слышал. После того, как водитель сбил ее, женщина отлетела на 15-20 метров, - рассказал тюменец Влад. – Затем все водители и пешеходы решили помочь женщине, подбежав к ней.

Отмечается, что на погибшей не было одежды со светоотражающими элементами. Вероятнее всего, водитель не заметил её на дороге в сумерки.