В Тюмени водитель не остановился по требованию полицейских и врезался в крыльцо «Пионера»

22 Сент. 11:08 2018-09-22T11:08:59+03:00

Сейчас он в больнице

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В Тюмени сегодня, 22 сентября, около четырёх часов утра произошло страшное ДТП в районе Дворца и творчества «Пионер». По информации пресс-службы ГИБДД по Тюменской области, водитель «Тойоты Спринтер» не остановился по требованию сотрудников Госавтоинспекции на ул. Челюскинцев, поехал дальше и врезался в крыльцо «Пионера».

Иномарку отбросило на автомобиль ВАЗ2105. В результате аварии водитель иномарки получил травму головы, ссадину лба и рану губы. Его госпитализировали, правда, от медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения он отказался.

В соцсетях отмечают, что мужику очень повезло остаться в живых.