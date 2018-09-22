2018-09-22T10:12:48+03:00
Общество

На портале «Открой свою Тюмень» появился раздел с новостями

Там будут публиковаться интересные факты о регионе
Светлана БОРИСОВА
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На портале «Открой свою Тюмень» появился раздел с новостямиНа портале «Открой свою Тюмень» появился раздел с новостямиФото: Татьяна Коркина
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Онлайн – викторина о Тюменском крае «Открой свою Тюмень» пополнилась новостным разделом «Узнай новое». Пока там только одна новость о нулевом километре, но, как обещают организаторы, совсем скоро там появятся интересные факты о регионе.

По словам менеджера приложения Ольги Поповой, приложение дает возможность узнать особенности истории родного края.

- Мы не стоим на месте. Запускаем актуальные разделы. Теперь мы открываем не только Тюмень, но и всю Тюменскую область. Поэтому в приложении появился раздел с новостями о регионе, чтобы жители могли узнавать свежую информацию, — поделилась она.

Также в сентябре в тюменских вузах пройдет информационная кампания. Ребят познакомят с функциями приложения, проведут викторины и розыгрыши, сообщает интернет – портал «Мегатюмень».

Напомним, что мобильное приложение «Открой свою Тюмень» — это викторина с текстовыми и визуальными вопросами об истории Тюмени и Тюменскои области. Недавно в приложение добавили блок вопросов про Ямал и Югру. В игре более 5000 вопросов. Играй с друзьями, выигрывай монетки и обменивай их на призы.

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