2018-09-22T09:24:19+03:00
Общество

Прилегающие к «Гилёвке» зольники могут благоустроить за счёт президентского гранта

С такой инициативой выступил депутат тюменской гордумы
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Прилегающие к «Гилёвке» зольники могут благоустроить за счёт президентского грантаПрилегающие к «Гилёвке» зольники могут благоустроить за счёт президентского грантаФото: Татьяна Коркина
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Депутат тюменской гордумы VII созыва Юрий Баранчук предложил создать совместный проект благоустройства Тюмени в качестве инициативы, направленной на развитие гражданского общества. Для экспериментального метода можно взять территории зольников, которые прилегают к оз. Кривое, Лесобазе и «Гилёвке».

По словам Баранчука, председателя Федерации велосипедного спорта Тюменской области, для этих целей планируется привлечь средства президентского гранта.

- У моих коллег уже есть такой опыт: выиграть грант и выступить с инициативой благоустройства территории с точки зрения подготовки и обустройства различных спортивных сооружений. На это могут выделить до трех миллионов рублей. Если нас поддержит администрация, мы поучаствуем в таком гранте и постараемся вместе с вами эту территорию концептуально обозначить, - приводит его слова информационное агентство «Тюменская линия».

Инициатива может решить проблемы, связанные со спортивным собаководством, способствовать развитию направления ГТО, велосипедного движения и других.

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