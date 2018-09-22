2018-09-22T09:45:08+03:00
Звезды

Тюменский Театр комедийной импровизации одержал победу в баттлах в Петербурге

RIIF проходил с 13 по 16 сентября [видео]
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: МТЦ "Космос"Фото: МТЦ "Космос"
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Тюменский Театр комедийной импровизации BreakFastBand победил в международном фестивале RIIF, который проходил с 13 по 16 сентября в Санкт-Петербурге. Как сообщает «Мой портал», кроме тюменского коллектива в мероприятии приняли участие команды из Европы, Австралии и разных городов России.

По словам руководителя театра Олега Вешкурцева, в финале проходила битва с московской и питерской командами. Сначала все шли вровень, однако тюменцы всё-таки вырвались вперёд на 1 балл.

- Ведущий предложил отбросить все баллы и сказал зрителям выбирать по общему ощущению, и зритель выбрал нас, - рассказал он.

Команда из Тюмени сыграла две игры с восьмью разными форматами импровизации. Одним из их соперников был гость из США Ноа Левин, который практически не говорит по-русски.

Театр BreakFastBand на международном фестивале импровизации RIIF.Театр комедийной импровизации BreakFastBand стал победителем международного фестиваля RIIF, который проходил с 13 по 16 сентября в Санкт-Петербурге. Помимо коллектива из Тюмени, в нем приняли участие команды из Нидерландов, Франции, США, Испании, Австралии и разных городов России.

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