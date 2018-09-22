Погода в Тюмени 22 сентября: облачно и дождливо
Днём до +16
Погода в Тюмени 22 сентября: облачно и дождливоФото: Татьяна Коркина
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В Тюмени 22 сентября ожидается облачность, небольшой, местами умеренный дождь, ветер восточный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, днем в отдельных районах порывы до 15 м/с, температура ночью +5…+10… C, днем +11…+16… C.
По народному календарю 22 сентября – день, когда отмечается память святых Иоакима и Анны — родителей Богородицы. В этот день было принятно, чтобы молодые родители или даже еще бездетные новобрачные дарили подарки близким людям.