2018-09-22T05:47:34+03:00
Общество

Погода в Тюмени 22 сентября: облачно и дождливо

Днём до +16
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Погода в Тюмени 22 сентября: облачно и дождливоПогода в Тюмени 22 сентября: облачно и дождливоФото: Татьяна Коркина
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В Тюмени 22 сентября ожидается облачность, небольшой, местами умеренный дождь, ветер восточный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, днем в отдельных районах порывы до 15 м/с, температура ночью +5…+10… C, днем +11…+16… C.

По народному календарю 22 сентября – день, когда отмечается память святых Иоакима и Анны — родителей Богородицы. В этот день было принятно, чтобы молодые родители или даже еще бездетные новобрачные дарили подарки близким людям.

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