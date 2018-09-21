21 Сент. 17:42 2018-09-21T17:42:41+03:00

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Тюменская область будет активнее сотрудничать с Российским детским фондом (РДФ).

- Считаем заботу о детях одним из приоритетов в работе правительства региона, - отметил сегодня, 21 сентября, губернатор Александр Моор на встрече с руководителем фонда, писателем и общественным деятелем Альбертом Лихановым. Стороны обсуждали воспитание детей-сирот и сотрудничество в этом направлении.

Фонду в октябре исполнится 31 год. В России открыто 75 его отделений. Сейчас организация запустила новый благотворительный сбор средств «Подари шанс ребенку».

Заместитель губернатора Наталья Шевчик рассказала Альберту Лиханову о благотворительном проекте социального партнерства «Ключ к жизни», который уже помог сотням детей, она акцентировала, что опыт, технологии, практики, наработанные специалистами РДФ, активно используются в регионе.