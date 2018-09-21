2018-09-21T16:21:55+03:00
Происшествия

В Тюмени завершено расследование убийства 16-летней давности

Мужчину, выстрелившему в двух своих знакомых, передали суду
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Тюмени завершено расследование убийства 16-летней давности. В 2002 году вечером 19 августа у дома 11 по улице Шишкова был застрелен 40-летний мужчина, а 28-летний ранен. Молодому человеку удалось выжить, так как ему вовремя оказали медицинскую помощь.

Убийство совершил 58-летний мужчина во время конфликта со своими знакомыми. Тогда личность обвиняемого была установлена сразу, но он скрылся и был объявлен в федеральный розыск. На протяжении более 15 лет обвиняемый жил в Курганской области и о нем ничего не было известно. В 2018 году его нашли и доставили в Тюмень.

Во время следствия обвиняемый полностью сознался в преступлении, детально рассказал об обстоятельствах убийства, уточняя все в ходе проверки показаний на месте. Сейчас следствием собрана достаточно доказательств вины мужчины в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинением направлено в суд для рассмотрения, сообщили в областном управлении СКР.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюмени открывается новый «Галамарт»
Молодой тюменец пытался ограбить банк с игрушечным оружием
Тюменские поля загрязняют куриным пометом
Школьница из Тюмени стала лучшей в России по киберзащите
В тюменских лесах все еще опасно: клещи продолжают атаковать жителей региона
Следователи возбудили сразу три уголовных дела против матери девушки-инвалида из Заводоуковска
Пьяная угонщица в Тобольске разбила автомобиль подруги
Тюмень озеленят яблонями, рябинами, елями и пихтами
Играли с подписями: в Тюмени управляющая компания пыталась незаконно перехватить управление многоэтажкой
В Тюмени поймали серийного вора-рецидивиста, который похищал деньги и ноутбуки из детских садов
В Тюмени впервые пройдут Геотехнические игры
В Тюмени неадекватный водитель протаранил авто и чуть не сбил маленькую девочку
Тюменец выплатил дочери 800 тысяч рублей алиментов, чтобы начать жизнь с чистого листа
В Тюмени 26 сентября погаснут сразу четыре светофора