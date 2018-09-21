21 Сент. 16:21 2018-09-21T16:21:55+03:00

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В Тюмени завершено расследование убийства 16-летней давности. В 2002 году вечером 19 августа у дома 11 по улице Шишкова был застрелен 40-летний мужчина, а 28-летний ранен. Молодому человеку удалось выжить, так как ему вовремя оказали медицинскую помощь.

Убийство совершил 58-летний мужчина во время конфликта со своими знакомыми. Тогда личность обвиняемого была установлена сразу, но он скрылся и был объявлен в федеральный розыск. На протяжении более 15 лет обвиняемый жил в Курганской области и о нем ничего не было известно. В 2018 году его нашли и доставили в Тюмень.

Во время следствия обвиняемый полностью сознался в преступлении, детально рассказал об обстоятельствах убийства, уточняя все в ходе проверки показаний на месте. Сейчас следствием собрана достаточно доказательств вины мужчины в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинением направлено в суд для рассмотрения, сообщили в областном управлении СКР.