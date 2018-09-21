В Уватском районе рабочего насмерть задавил жилой вагончик

21 Сент. 16:06 2018-09-21T16:06:26+03:00

Модуль на колесах сошел с рельсов и опрокинулся на человека

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На Южно-Нюрымском месторождении в Уватском районе Тюменской области погиб 41-летний рабочий. Трагедия произошла накануне, 20 сентября. На мужчину опрокинулся жилой модуль, который был установлен на рельсах.

По данному факту уже возбуждено уголовное дело на основании ч.2 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Установлено, что трагедия произошла, когда жилые модули для временного размещения строителей скатывали по рельсам. Под вагончик не поставили противоскатное устройство и модуль скатился с рельсов и упал на мужчину. От полученных повреждений он скончался на месте.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельствах произошедшего, выясняется ответственный работник, подлежащий привлечению в качестве обвиняемого.

Для определения точной причины смерти погибшего проводится судебно-медицинская экспертиза. Истребована и анализируется документация, регламентирующая соблюдение требований охраны труда при ведении работ. Расследование продолжается, сообщили в следственном отделе по Тобольску СКР.