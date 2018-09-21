За несколько часов на дорогах Тюмени с водителей взыскали более 1 миллиона долгов
На дорогах Тюмени сегодня, 21 сентября, машин лишились 24 водителя. Их арестовали у граждан за долги по штрафам или налогам.
В городе проходила операции «Должник» и приставы, автоинспекторы и налоговики останавливали автомобили должников в итоге было найдено 134 человека. Большинство из них предпочли расплатиться на месте, не дожидаясь ареста транспорта. Общая сумма взысканий составила 1 млн. 72 тысячи рублей.
Во время акции удалось найти и злостных нарушителей правил дорожного движения. Сумма взысканий по штрафам составила 136 тысяч рублей, фактическим исполнением окончено 300 исполнительных производств.
Удалось найти и индивидуального предпринимателя, который задолжал по налогам 400 тысяч рублей. Ему пришлось заплатить всю сумму в течение часа, чтобы не лишиться дорогого внедорожника.
- Подобные рейды регулярно проводятся сотрудниками ведомств и очень эффективны, - отметили в пресс-службе УФССП России по Тюменской области.
Тюменцев призывают своевременно оплачивать задолженности и проверять их наличие при помощи Сервиса «Банк данных исполнительных производств».