За несколько часов на дорогах Тюмени с водителей взыскали более 1 миллиона долгов

21 Сент. 15:38 2018-09-21T15:38:26+03:00

Автомобилисты гасили все штрафы, чтобы не лишиться машин

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На дорогах Тюмени сегодня, 21 сентября, машин лишились 24 водителя. Их арестовали у граждан за долги по штрафам или налогам.

В городе проходила операции «Должник» и приставы, автоинспекторы и налоговики останавливали автомобили должников в итоге было найдено 134 человека. Большинство из них предпочли расплатиться на месте, не дожидаясь ареста транспорта. Общая сумма взысканий составила 1 млн. 72 тысячи рублей.

Во время акции удалось найти и злостных нарушителей правил дорожного движения. Сумма взысканий по штрафам составила 136 тысяч рублей, фактическим исполнением окончено 300 исполнительных производств.

Удалось найти и индивидуального предпринимателя, который задолжал по налогам 400 тысяч рублей. Ему пришлось заплатить всю сумму в течение часа, чтобы не лишиться дорогого внедорожника.

- Подобные рейды регулярно проводятся сотрудниками ведомств и очень эффективны, - отметили в пресс-службе УФССП России по Тюменской области.

Тюменцев призывают своевременно оплачивать задолженности и проверять их наличие при помощи Сервиса «Банк данных исполнительных производств».