2018-09-21T15:09:59+03:00
Авто

Проезд по улице Калинина в Тюмени закроют на трое суток

Ограничения будут действовать с 1 по 3 октября
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Проезд по улице Калинина в Тюмени закроют на трое сутокПроезд по улице Калинина в Тюмени закроют на трое суток
Изменить размер текста:

На трое суток перекроют в Тюмени участок улицы Калинина. Закрыт для проезда будет участок с ул. Мира до пересечения с ул. К. Маркса. Ограничения будут введены с 8 часов 1 октября до 20 часов 3 октября.

Меры приняты в связи с выполнением капитального ремонта на тепловых сетях и сетях горячего водоснабжения в этом районе. Пути объезда: ул. Мира, ул. 9 Января, ул. К. Маркса.

Водителей прост быть внимательными, соблюдать требования временных дорожных знаков и заранее планировать маршрут движения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюмени открывается новый «Галамарт»
Молодой тюменец пытался ограбить банк с игрушечным оружием
Тюменские поля загрязняют куриным пометом
Школьница из Тюмени стала лучшей в России по киберзащите
В тюменских лесах все еще опасно: клещи продолжают атаковать жителей региона
Следователи возбудили сразу три уголовных дела против матери девушки-инвалида из Заводоуковска
Пьяная угонщица в Тобольске разбила автомобиль подруги
Тюмень озеленят яблонями, рябинами, елями и пихтами
Играли с подписями: в Тюмени управляющая компания пыталась незаконно перехватить управление многоэтажкой
В Тюмени поймали серийного вора-рецидивиста, который похищал деньги и ноутбуки из детских садов
В Тюмени впервые пройдут Геотехнические игры
В Тюмени неадекватный водитель протаранил авто и чуть не сбил маленькую девочку
Тюменец выплатил дочери 800 тысяч рублей алиментов, чтобы начать жизнь с чистого листа
В Тюмени 26 сентября погаснут сразу четыре светофора