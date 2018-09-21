Проезд по улице Калинина в Тюмени закроют на трое суток

21 Сент. 15:07 2018-09-21T15:09:59+03:00

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На трое суток перекроют в Тюмени участок улицы Калинина. Закрыт для проезда будет участок с ул. Мира до пересечения с ул. К. Маркса. Ограничения будут введены с 8 часов 1 октября до 20 часов 3 октября.

Меры приняты в связи с выполнением капитального ремонта на тепловых сетях и сетях горячего водоснабжения в этом районе. Пути объезда: ул. Мира, ул. 9 Января, ул. К. Маркса.

Водителей прост быть внимательными, соблюдать требования временных дорожных знаков и заранее планировать маршрут движения.