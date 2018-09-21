21 Сент. 14:49 2018-09-21T14:51:42+03:00

В Тюмени набирают новичков в команду по американскому футболу. Фото мультицентра "Моя территория"

Изменить размер текста: A A

Члены сборной России по американскому футболу 22 сентября проведут в Тюмени семинар. На встречу с ними приедут спортсмены из Омска, Югры и городов Тюменской области. Участвовать в ней могут все, кто хочет попробовать себя в американском футболе или просто посмотреть на игру.

Желающих ждут по адресу ул. Трактовая 2а ст.1 в 14:00. Сегодня, 21 сентября, в 19:30 в Мультицентре «Моя территория» (Ванцетти 1) пройдет теоретическая часть семинара. Открытая лекция по общим правилам американского футбола, целям и задачам игроков на поле, а также специфическим особенностям игры.

Организует семинар клуб «Черные Соболи» при поддержке ТюмГУ. На нем пройдет подготовка команды Тюменской области к заключительной игре сезона в рамках Кубка Сибири. Напомним, что выездной матч с командой «Барсуки» (Омск) пройдет 29 сентября.

Завершится семинар открытой встречей, где пройдет разбор игровой тренировки и действий игроков по элементам от тренеров, а также знакомство и открытая беседа с представителями Сборной России по американскому футболу.

Команда «Черные соболи» провела насыщенный сезон в этом году, приняв участие в Кубке Сибири, ряде открытых лекций, социальном проекте «Шанс». Также команда приняла эстафету добрых дел от «Галереи спорта». Двое из игроков команды даже смогли пробиться в Сборную России по американскому футболу и сразиться против сборных Испании и Турции.

Сейчас команда готовится к межсезонным тренировкам и приглашает в свои ряды новичков. Вес, рост и физическая подготовка не важны, главное – желание развиваться и работать над собой.

— Мы поставили амбициозные цели по развитию этого спорта, в планах его продвижение как уличных версий, так и создание сильных команд.Приглашаем всех желающих попробовать себя в этом виде спорта! Мы проводим набор игроков от 16 лет, информацию вы можете найти в наших группах, — рассказал представитель команды по американскому футболу «Черные Соболи» Юрий Куликов.

Записаться в команду по контактному футболу, а также узнать время проведения открытых тренировок можно здесь.