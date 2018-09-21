21 Сент. 14:22 2018-09-21T14:23:49+03:00

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В АО «Транснефть – Сибирь» завершился слет молодых специалистов, проходивший с 19 по 21 сентября 2018 года на базе санатория «Хвойный» в Тюменской области.

В слете, прошедшем под лозунгом «Поиски источника энергии», участвовали 80 работников акционерного общества в возрасте до 30 лет – представителей филиалов предприятия от Нового Уренгоя до Тюмени.

Программа молодежного слета предусматривала проведение психологических тренингов, игр и спортивных соревнований. Большинство участников пришли на работу в подразделения АО «Транснефть – Сибирь» в 2018 году после окончания высших и средних учебных заведений. Занятия и тренинги слета были направлены на их адаптацию в трудовом коллективе, выявление и развитие лидерских, управленческих и коммуникативных способностей, формирование навыков работы в команде. Мастер-классы проводились ведущими специалистами АО «Транснефть – Сибирь».

Обязательным пунктом программы слета стало посещение «Тюменского нефтегазового форума-2018», в ходе которого молодые сотрудники акционерного общества имели возможность почерпнуть новые идеи для научно-технической конференции молодежи.

Завершила слет символическая церемония посвящения нефтепроводчики.