2018-09-21T14:20:16+03:00
Общество

Тюменская молодежь поборется за гранты для своих проектов

На материальную поддержку претендуют 43 инициативы
Маргарита КАЛИНКИНА
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В воскресенье, 23 сентября, станет известно, какие новые молодежные проекты появятся в Тюменской области до конца года. На победу претендуют 43 инициативы, в их числе: школа корееведа, съемки исторического фильма «72 истории о Тюмени. Вчера», рок-фестиваль в защиту животных и школа электронной музыки для детей.

Всего во второй волне грантового конкурса «Моя идея» приняли участие 72 проекта, сообщили в пресс-службе мультицентра «Моя территория». Чаще всего тюменцы просили гранты на проекты в области спорта, здорового образа жизни и добровольчества. На самый крупный грант в специальной номинации для сообществ, которые уже побеждали в конкурсе и решили объединиться, претендуют четыре проекта. Также заявку на участие подали 25 молодежных команд из муниципалитетов юга Тюменской области.

Организаторы отмечают, что во второй волне победителей будет меньше, но возрастет сумма грантов. Напомним, чтобы у участников была возможность создавать более качественные проекты, в каждой волне проходят образовательные программы. В этот раз в ней участвовали 237 человек.

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