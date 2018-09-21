2018-09-21T13:43:34+03:00
Авто

В Тюмени автомобильную развязку Монтажников–Широтная закроют до объездной дороги

Водителей просят заранее планировать пути объезда
Маргарита КАЛИНКИНА
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Участок дорожной развязки ул. Монтажников – от Широтной до объездной дороги вновь перекроют на выходные дни. Движение будет ограничено с вечера пятницы, 21 сентябрядо вечера воскресенья, 23 сентября.

Автомобилистов просят следовать указаниям дорожных знаков и заранее выбирать пути объезда.

Напомним, в Тюмени завершается реконструкция тепломагистрали в месте строительства транспортной развязки по улице Монтажников. Перекресток Монтажников-Широтная уже перекрывали. Сейчас строители должны провести заключительный этап. После окончания реконструкции в городе включат отопление.

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