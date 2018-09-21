В Тюмени автомобильную развязку Монтажников–Широтная закроют до объездной дороги
Водителей просят заранее планировать пути объезда
Изменить размер текста:
Участок дорожной развязки ул. Монтажников – от Широтной до объездной дороги вновь перекроют на выходные дни. Движение будет ограничено с вечера пятницы, 21 сентябрядо вечера воскресенья, 23 сентября.
Автомобилистов просят следовать указаниям дорожных знаков и заранее выбирать пути объезда.
Напомним, в Тюмени завершается реконструкция тепломагистрали в месте строительства транспортной развязки по улице Монтажников. Перекресток Монтажников-Широтная уже перекрывали. Сейчас строители должны провести заключительный этап. После окончания реконструкции в городе включат отопление.