Тобольского речника поймали на отстреле лебедей

21 Сент. 13:05 2018-09-21T13:20:28+03:00

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На помощником капитана теплохода в Тобольске заведено уголовное дело. Мужчина убил двух лебедей-кликунов.

Преступление было совершено утром 26 августа на профилактическом рейде по реке Иртышу. Теплоход совершал обход по реке и ремонтировал знаки судоходства. В водах Абалакского заказника помощник капитага с палубы судна из своего ружья выстрелил в птиц. Туши лебедей обнаружили сотрудники Линейного пункта полиции в речном порту, сообщили в пресс-службе Тюменского ЛО МВД России на транспорте.

Выяснилось, что тоболяк охотился на птиц, не имея даже разрешения на хранение охотничьего ружья. Он пояснил, что берет его для самообороны от диких животных, которые иногда подходят к берегу, когда судно пришвартовывается.

Со слов подозреваемого, в тот день на реке было восемь лебедей, и он решил убить двух на еду. Вес птицы иногда достигает 10 кг. Но кликун относится к редким видам и занесен в Красную книгу России, охота на него почти на всей территории страны запрещена.

Сумма ущерба от убийства двух птиц составила 11 тысяч 400 рублей.