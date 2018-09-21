«У нас общая кровь»: Верховный муфтий Сирии встретился с югорскими студентами

21 Сент. 12:27 2018-09-21T12:28:01+03:00

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Сургутский государственный университет 20 сентября принял почётного гостя – Верховного муфтия Сирии Ахмада Бадр эд-Дин Хассуна, который прибыл в зал театра СурГУ вместе с главным муфтием Югры Тагиром хазрат Саматовым. Глава суннитского духовенства захотел поприветствовать всех присутствующих стоя и рассказать ребятам о трагичной истории своего государства.

ОБЩАЯ КРОВЬ

– Уже пять лет, как наша кровь смешалась с кровью россиян! Молодые российские ребята, девушки-медсестры, которые приезжали к нам работать, погибали на сирийской земле. Россия пришла в Сирию не для того, чтобы сражаться с людьми, она пришла для того, чтобы защищать людей, – отметил Ахмад Бадр эд-Дин Хассун.

По словам Верховного муфтия, Всевышний не ведет войн: он создал людей и дал свободу выбора, поэтому все войны, о которых сегодня можно слышать – отнюдь не религиозные. Он призвал ребят внимательно относиться к тому, что они видят и не связывать религию и политические интересы.

– Когда-то мою страну искусственно разделили на четыре враждебные части - Ливан, Палестину, Иорданию и Сирию. Однако все военные конфликты, которые происходят на моей родине, не имеют никакого отношения к религии, - подчеркнул почётный гость.

Ахмад Бадр эд-Дин Хассун не обошёл вниманием и поездку губернатора ХМАО-Югры Натальи Комаровой в Сирию, которая привозила с собой гуманитарную помощь для людей-сирот. С тех пор жители Дамаска и Алеппо знают о Югре и убеждены, что здесь живут их братья и сёстры.

– Весь сирийский народ тогда стал интересоваться: а где же находится Югра на карте России и мира? – откровенно рассказал Верховный муфтий. – Люди услышали про вас, про тех, кто направил нам лекарства, школьные принадлежности. В то время, когда некоторые наши соседи направляют нам не подарки, а бомбы. Вот разница между человеком, который ищет мир и человеком, который хочет войны.

Главный муфтий Югры Тагир хазрат Саматов в свою очередь отметил, что принимать такого почётного гостя, как Верховный муфтий Сирийской Арабской Республики, – большая честь для Югры. Обратившись к молодёжи, он сказал, что вместе с прихожанами хочется разделить боль сирийского народа и молиться, чтобы война закончилась и люди жили в мире.

– Сирийский город Дамаск – это великий город, там жили пророки и посланники. Это одна из колыбелей ислама. Для всех верующих это важный институт мусульманства, – подчеркнул он.

КОЛЫБЕЛЬ ИСЛАМА

Студенты, для которых и была организована встреча, задавали Верховному муфтию Сирии множество вопросов на различную тематику. Большинство из них, конечно, были на тему разжигания межнациональных войн, однако спрашивали и про любовь.

- Я почувствовал любовь тогда, когда начал узнавать, как живут люди, - разоткровенничался почётный гость. – Я изучал историю человечества с самого первого его появления на Земле. Есть две точки зрения: теория Дарвина и божественная теория. Последняя, например, говорит о том, что первого человека создал Бог, а ангелы спустили его с небес на Землю.

Один из студентов задал Ахмаду Хассуну и религиозный вопрос: почему Аллах сделал жизнь верующих испытанием? Ответ прост: Аллах создал человека, чтобы он был счастлив, чтобы мог любить и созидать.

- Если у вас появится ребенок, вы будете счастливы. Вы будете любить его и учить его тому же - любви, - мудро пояснил Шейх.

Прощаясь с югорскими студентами, Верховный муфтий рассказал, что возвращается домой с блаженным чувством. Ведь именно здесь, в Югре, он нашёл своих братьев и сестёр. Несмотря на то, что он давно знал, что Ханты-Мансийский автономный округ – нефтяной регион, главное его богатство – в людях.

- Я посмотрел университет, церковь, мечеть: всё это работает на благо человека. Господин муфтий, госпожа губернатор, господин ректор… все эти люди работают для вас, - обратился он к студентам. – Если в вашем регионе не так часто светит солнце, то пусть хотя бы на ваших лицах сияет улыбка!

В заключении Верховный муфтий пригласил югорчан побывать в Сирии. Он подчеркнул, что на улицах Дамаска и Алеппо ребята не будут считать себя иностранцами. Наоборот, будут чувствовать себя как дома, с родными и близкими.

ЧАСТНОЕ МНЕНИЕ

Студент Сургутского политехнического колледжа Исмаил Ярболдиев:

- Мало кому приходится пообщаться с такими людьми, как Верховный муфтий, поэтому лично для меня это была важная встреча. Узнал для себя много нового и полезного, в частности то, что религия и государство – разные вещи. Верующий человек не возьмет в руки оружие, а будет проповедовать любовь и толерантность к своим братьям. Очень понравилась его речь, доволен встречей на 100%.