2018-09-21T11:20:55+03:00
Происшествия

Житель Тюмени 8,5 лет проведет за решеткой за попытку распространения наркотиков

Его задержали с крупной партией "синтетики"
Маргарита КАЛИНКИНА
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Житель Тюмени 8,5 лет проведет за решеткой за попытку сбыть более 875 граммов синтетических наркотиков в Тобольске. 30-летний мужчина специально переехал из областного центра в город, чтобы распространять "синтетику".

В мае он снял квартиру и из тайника по ул. Дружбы забрал домой крупную партию наркотика. Общий вес порошка составил более 875 граммов. Утром 22 мая дилер пошел делать закладки, но был с поличным задержан сотрудниками вневедомственной охраны. Наркотики нашли и в съемной квартире.

Тобольский городской суд признал тюменца виновным в попытке незаконно сбыть наркотические средства в особо крупном размере и отправил в колонию строго режима.

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