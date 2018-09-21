2018-09-21T10:45:57+03:00
Общество

Тюменцам предлагают написать письма любви

На Почте России стартовала акция в честь Дня пожилого человека
Маргарита КАЛИНКИНА
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Письма о любви предлагают написать тюменцам работники Почты России. В тюменских отделениях связис тартовала акция в честь Дня пожилого человека.

Для участия нужно написать послание родителям, бабушкам, дедушкам, пожилому коллеге, учителю или соседу-ветерану и выразить свою признательность, рассказать ему, как он значим и отправить почтой.

Открытку или конверт можно приобрести в любом отделении или сделать самостоятельно. Для отправки авторского конверта по Почте России потребуются почтовые марки.

Почтовики также предлагают оформить отправление от руки каллиграфическим почерком. Такое письмо подарит гораздо больше положительных эмоций получателю, потому что в него вложена душа того, кто придумал и написал текст.

- Любому человеку приятно получать знаки внимания. Особенно этого заслуживает наше старшее поколение. Акция, в первую очередь, рассчитана на молодежь, чтобы напомнить, как важно искренне делиться теплотой сердец и выражать добрые мысли и чувства, - отметила главный специалист по корпоративным коммуникациям Тюменского филиала Почты России Татьяна Пономарева.

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