Неадекватного вора, порезавшего ножом охранника «Ашана» в Тюмени, передали суду

21 Сент. 10:33 2018-09-21T10:35:37+03:00

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Неадекватного вора-рецидивиста, который порезал ножом охранника торгового центра «Ашан» в Тюмени, передали суду. Расследование его уголовного дела завершено, сообщили в областной прокуратуре.

36-летнего неоднократно судимого тюменца обвиняют по нескольким статьям: ч.3 ст. 30, ст. 158.1 (покушение на мелкое хищение), ч. 1 ст. 158 (кража), ч. 3 ст. 30 ч.1 ст. 161 (покушение на грабеж) и п. «в» ч.4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением опасного для жизни и здоровья насилия, с причинением тяжкого вреда здоровью).

Установлено, что с 21 января по 6 июля 2018 года мужчина совершил 10 преступлений в гипермаркетах: «Ашан», «Карусель», «Окей», магазинах: «Пятерочка», «Низкоцен», «Перекресток», «Райт». Он тащил продукты, алкоголь и мелкую бытовую утварь стоимостью от 91 рубля до 5,6 тысяч.

Напомним, 21 июля в гипермаркете «Ашан» мужчина пытался без оплаты вынести более 7 кг охлажденного атлантического лосося. На зоне контроля его остановили три охранника и покупатель достал нож, ударив в грудь одного из них.

Буяна тут же скрутили и передали полиции. По решению суда его взяли под стражу. Теперь наказание мужчине будет определять Ленинский районный суд.