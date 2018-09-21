«Народных экспертов» конкурса «Тюменская марка» определят генератором чисел

21 Сент. 10:06 2018-09-21T10:10:49+03:00

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Главный итог проведения первого этапа конкурса «Тюменская марка» - определение 240 «народных экспертов» из 551 кандидата, подавшего заявку, - станет известен в пятницу, 21 сентября. Организаторы объявят имена народного жюри после выбора электронной системой - генератором случайных чисел.

- Эта процедура очень важна для нашего конкурса. Именно электронный сервис позволит нам отобрать тех активных жителей региона, которые пожелали в течение трех недель выезжать на предприятия участников конкурса «Тюменская марка», оценивать их производства и выбирать победителей, - подчеркнул директор департамента экономики и стратегического развития Администрации города Тюмени Сергей Толстых.

Отметим, в этом году зафиксировано рекордное число зарегистрировавшихся граждан в качестве кандидатов в состав народного жюри конкурса. Среди подавших заявки: депутаты областной и городской дум, известные бизнесмены, руководители учреждений социальной сферы, общественники, журналисты, студенты, пенсионеры, жители иностранных государств.

Выезды «народных экспертов» на предприятия начнутся с 27 сентября и продлятся до 19 октября. Сроки интернет-голосования для всех жителей Тюменской области: 28 сентября – 27 октября на сайте marka72.ru.

Напомним, «Тюменская марка» – ежегодный конкурс среди субъектов малого и среднего бизнеса города Тюмени. Проводится в целях содействия развитию субъектов предпринимательства на территории города Тюмени, пропаганды предпринимательской деятельности, выявления, популяризации и поощрения лучших предприятий, вносящих вклад в социально-экономическое развитие города Тюмени.

Организаторами конкурса «Тюменская марка-2018» выступают Администрация города Тюмени и Торгово-промышленная палата Тюменской области.