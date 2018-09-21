2018-09-21T10:02:47+03:00
Общество

В Тюменской области сохранят меры соцподдержки для женщин с 55 лет и мужчин с 60 лет

За это проголосовали депутаты Тюменской облдумы
Маргарита КАЛИНКИНА
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Региональные меры социальной поддержки для женщин с 55 лет и для мужчин – с 60 лет будут сохранены. За это проголосовали депутаты Тюменской областной думы.

- Мы подготовили такой законопроект по просьбе президента России Владимира Путина, – отметил губернатор Александр Моор. – Что касается президентской инициативы по налоговым льготам, то я уже подписал письмо о том, что Тюменская область поддерживает ее.

Напомним, закон о сохранении региональных мер социальной поддержки для лиц пенсионного возраста предусматривает ежемесячные выплаты денег, компенсации по оплате услуг ЖКХ, проезде в общественном транспорте и многих других видах поддержки.

- Льготы и компенсации в законодательстве указаны с пенсионного возраста, поэтому мы внесли поправки, чтобы льготы сохранялись с прежнего возраста – 55 для женщин и 60 лет для мужчин, – пояснил председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов.

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