«Зеленый уголок» по Ткацкому проезду в Тюмени украшают кустами роз

21 Сент. 09:48 2018-09-21T09:56:15+03:00

Здесь также установят дог-бокс для владельцев собак

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Обустройство еще одного «зеленого уголка» завершается в Тюмени. У дома № 10 по Ткацкому проезду высадят три ели колючей и 20 кустов розы морщинистой.

Общая площадь «зеленой» территории составит 1200 кв. м. Здесь уже проложены почти 300 кв. м тротуаров, засеяно 600 кв. м газонов, заасфальтировано 260 кв. м парковки. Чтобы автолюбители не размещали свой транспорт на тротуары, установлены парковочные столбики.

Фото администрации Тюмени

Скоро здесь появится дополнительное освещение. На уже работающие фонарные столбы установят дополнительные светильники, которые будут направлены в сторону скверика. Кроме того, здесь появится дог-бокс, который «призывает» жителей быть сознательными собственниками придомовой территории и убирать за своими питомцами после выгула.

Весной Служба заказчика по благоустройству Восточного округа проверит, как «зеленый уголок» «пережил» зиму и межсезонье.

- Гарантия подрядчика на работы составляет 4 года, - сообщил ведущий инженер производственно-технического отдела Службы заказчика по благоустройству Восточного округа Иван Шерстнев.