2018-09-21T09:56:15+03:00
Общество

«Зеленый уголок» по Ткацкому проезду в Тюмени украшают кустами роз

Здесь также установят дог-бокс для владельцев собак
Маргарита КАЛИНКИНА
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«Зеленый уголок» по Ткацкому проезду в Тюмени украшают кустами роз. Фото администрации Тюмени«Зеленый уголок» по Ткацкому проезду в Тюмени украшают кустами роз. Фото администрации Тюмени
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Обустройство еще одного «зеленого уголка» завершается в Тюмени. У дома № 10 по Ткацкому проезду высадят три ели колючей и 20 кустов розы морщинистой.

Общая площадь «зеленой» территории составит 1200 кв. м. Здесь уже проложены почти 300 кв. м тротуаров, засеяно 600 кв. м газонов, заасфальтировано 260 кв. м парковки. Чтобы автолюбители не размещали свой транспорт на тротуары, установлены парковочные столбики.

Фото администрации Тюмени

Фото администрации Тюмени

Скоро здесь появится дополнительное освещение. На уже работающие фонарные столбы установят дополнительные светильники, которые будут направлены в сторону скверика. Кроме того, здесь появится дог-бокс, который «призывает» жителей быть сознательными собственниками придомовой территории и убирать за своими питомцами после выгула.

Весной Служба заказчика по благоустройству Восточного округа проверит, как «зеленый уголок» «пережил» зиму и межсезонье.

- Гарантия подрядчика на работы составляет 4 года, - сообщил ведущий инженер производственно-технического отдела Службы заказчика по благоустройству Восточного округа Иван Шерстнев.

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