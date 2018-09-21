Пьяный астраханец угнал машину в Тюмени
У жителя Тюмени собутыльник после застолья угнал автомобиль. Мужчины вместе выпивали спиртное в вагончике на территории одного из закрытых акционерных обществ, а затем один из них похитил ключи от машины и поехал кататься.
Владелец автомобиля сразу сообщил в полицию. ГИБДД по поолученной ориентировке опееративно нашел автомобиль на дорогах города и остановил.
Задержанным оказался 27-летний житель Астраханской области. Документов на автомобиль у него не было. На Молодого человека завели уголовное дело на основании части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автотранспортом». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 5 лет, сообщили в пресс-службе УМВД Тюмени.
Кроме того, фигурант будет привлечен к ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.