Пьяный астраханец угнал машину в Тюмени

21 Сент. 09:26 2018-09-21T09:28:22+03:00

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У жителя Тюмени собутыльник после застолья угнал автомобиль. Мужчины вместе выпивали спиртное в вагончике на территории одного из закрытых акционерных обществ, а затем один из них похитил ключи от машины и поехал кататься.

Владелец автомобиля сразу сообщил в полицию. ГИБДД по поолученной ориентировке опееративно нашел автомобиль на дорогах города и остановил.

Задержанным оказался 27-летний житель Астраханской области. Документов на автомобиль у него не было. На Молодого человека завели уголовное дело на основании части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автотранспортом». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 5 лет, сообщили в пресс-службе УМВД Тюмени.

Кроме того, фигурант будет привлечен к ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.