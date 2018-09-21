Сбербанк предложил детям «Билеты в будущее»

21 Сент. 09:07 2018-09-21T09:08:33+03:00

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Новый продукт «Билет в будущее» создан на основе исследования реальных потребностей клиентов Сбербанка. Исследование показало, что родители детей дошкольного и школьного возраста в наибольшей степени переживают из-за того, что не смогут в будущем оплатить обучение в вузе, правильно выбрать вуз и будущую специальность с учетом склонностей и способностей ребенка. Именно эти вопросы помогает решить «Билет в будущее», позволяющий накопить необходимую сумму к нужному сроку, а также получать консультации профессиональных образовательных консультантов.

Взнос по полису начинается от 2000 руб. в месяц. Размер взноса подбирается индивидуально и зависит от возможностей бюджета родителей и их ожиданий относительно финансового капитала для ребенка. Сроки программы — от 5 до 17 лет. Периодичность внесения взносов может быть единовременной, ежегодной, ежеквартальной или ежемесячной. Минимальный размер выплаты по окончанию действия договора составит 250 000 рублей.

Если в период накоплений с родителем произойдет неблагоприятное событие — уход из жизни или потеря трудоспособности, — к концу срока договора ребенок адресно получит запланированную сумму целиком и сможет использовать ее для оплаты образования.

Отличительная особенность «Билета в будущее» — сервис «Персональный образовательный консультант». Используя эту опцию, родитель может оперативно получать любую интересующую информацию по обучению ребенка, подбирать курсы, спортивные секции и даже организовывать развлекательные мероприятия для детей.

Также по «Билету в будущее» предусмотрен налоговый вычет в размере до 13 % от суммы оплаченных взносов по договору (но не более 15 600 руб. в год). При оформлении вычета клиент может бесплатно воспользоваться услугой «налогового консультанта», который расскажет, как заполнить декларацию З-НДФЛ и вернуть налог.

Катрин Соомре, управляющий директор Управления продаж продуктов благосостояния Сбербанка:

«С начала 2018 года "Билет в будущее" продавался в пилотном режиме в нескольких регионах. Продукт хорошо зарекомендовал себя на этапе пилота, поэтому в сентябре мы предложили его в отделениях Сбербанка по всей стране. Это отличный долгосрочный инструмент, который позволяет накопить нужную сумму, предусматривает финансовую защиту сбережений и формирует финансовую дисциплину за счет регулярности взносов. Все это очень актуально, когда речь идет о капитале на образование ребенка».

Наталья Белова, директор по страхованию СК «Сбербанк страхование жизни»:

- Работу программы можно показать на конкретном примере. Стоимость обучения на экономическом факультете в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова составляет 370 тыс. рублей в год. Если родители одиннадцатилетнего ребенка приобретут "Билет в будущее" сроком на 7 лет, ежемесячный взнос составит чуть больше 25 тыс. руб., а сумма накоплений получится 1,9 млн рублей, с учетом ежегодного удорожания стоимости обучения на 5 %. "Билет в будущее" могут подарить ребенку не только родители, но и бабушки-дедушки, тети-дяди и даже крестные.