Смертельная авария в центре Тюмени: водитель погиб, женщина и 4-летний ребенок ранены

21 Сент. 08:07 2018-09-21T08:14:25+03:00

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Смертельная авария произошла сегодня, 21 сентября, в центре Тюмени. Около восьми часов утра на улице Герцена, 88 столкнулись «Деу Матиз» и «Тойота Хайлендер». 55-летний водитель Дэу погиб на месте. Сотрясение головного мозга и перелом костей носа получили 56-летняя женщина и ее 4-летний внук.

По предварительным данным, водителю стало плохо и он выехал на встречную полосу. Обстоятельства ДТП еще выясняются.