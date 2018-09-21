2018-09-21T08:14:25+03:00
Происшествия

Смертельная авария в центре Тюмени: водитель погиб, женщина и 4-летний ребенок ранены

Предварительно установлено, что мужчине за рулем стало плохо
Маргарита КАЛИНКИНА
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Смертельная авария в центре Тюмени: водитель погиб, женщина и 4-летний ребенок ранены. Фото ГИБДД Тюменской областиСмертельная авария в центре Тюмени: водитель погиб, женщина и 4-летний ребенок ранены. Фото ГИБДД Тюменской области
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Смертельная авария произошла сегодня, 21 сентября, в центре Тюмени. Около восьми часов утра на улице Герцена, 88 столкнулись «Деу Матиз» и «Тойота Хайлендер». 55-летний водитель Дэу погиб на месте. Сотрясение головного мозга и перелом костей носа получили 56-летняя женщина и ее 4-летний внук.

По предварительным данным, водителю стало плохо и он выехал на встречную полосу. Обстоятельства ДТП еще выясняются.

Фото ГИБДД Тюменской области

Фото ГИБДД Тюменской области

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