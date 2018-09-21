21 Сент. 07:42 2018-09-21T07:46:16+03:00

Осенний День здоровья в Тюмени пройдет одновременно на десяти площадках. Фото ТГМЦ

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Сразу на десяти площадках пройдет Осенний День здоровья в Тюмени. Городской спортивный праздник состоится 6 октября в 10.45.

Тюменцев ждут в Комсомольском и Школьном сквере, СДЮСШОР № 1 (ул. Н. Фёдорова, 8), СК «Строймаш» (СДЮСШОР «Прибой», ул. Индустриальная, 49-а), лесопарке «Затюменский» (ул. Барнаульская, 41), СОШ № 63 (ул. Широтная, 181), СОШ № 94 (проезд Солнечный, 24), ДЮСШ «Водник» (ул. Судоремонтная, 2-б), ДЮСШ «Тура» (ул. Домостроителей, 2-а), на площадках по ул. А. Пушкина, 2, и ул. А. Пушкина, 10.

Отдохнуть и позаниматься спортом смогут тюменцы всех возрастов, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике. Обширная программа рассчитана на дошколят, школьников, студентов, трудовые коллективы, семьи с детьми и на людей старшего поколения.

На всех площадках горожан встретят инструкторы и судьи ВФСК «ГТО», которые проконсультируют и предложат выполнить нормативы.

На каждой из десяти площадок пройдут «Весёлые старты» между командами детских садов.

Турнир по мини-футболу состоится в Комсомольском и Школьном скверах, СК «Строймаш» (СДЮСШОР «Прибой»), в школах №№ 63 и 94, ДЮСШ «Тура» и на площадках по ул. А. Пушкина.

Спортивная эстафета для школьников пройдёт в Комсомольском и Школьном скверах, СДЮСШОР № 1, ДЮСШ «Водник».

Семейными стартами развлекут на площадках в СК «Строймаш» (СДЮСШОР «Прибой»), Школьном сквере, школах №№ 63 и 94, ДЮСШ «Водник».

На площадках в Комсомольском сквере и СК «Строймаш» (СДЮСШОР «Прибой») тюменцев пригласят пройти туристскую полосу препятствий. В лесопарке «Затюменский» организаторы удивят площадкой Workout и лазерным биатлоном, в школе № 63 – турниром по бадминтону, в школе № 94 – напольными шашками, в СДЮСШОР №1 – турниром по дартсу, на площадке по ул. А. Пушкина – мастер-классом по картингу, в Комсомольском сквере – «гладиаторскими» боями, в СК «Строймаш» (СДЮСШОР «Прибой») – хороводными народными играми, ДЮСШ «Водник» – флешмобом по спортивной аэробике.

Посостязаться в армрестлинге можно будет на площадках в Школьном сквере и по ул. А. Пушкина.

Гиревой спорт будет представлен в Комсомольском и Школьном скверах, ДЮСШ «Тура» и на площадке по ул. А. Пушкина. Скандинавская ходьба – в лесопарке «Затюменский» и на площадке по ул. А. Пушкина. Игра «Перестрелка» – в СДЮСШОР № 1 и ДЮСШ «Тура».

На восьми площадках (кроме лесопарка «Затюменский» и СК «Строймаш» СДЮСШОР «Прибой») горожане смогут помериться силой в перетягивании каната.