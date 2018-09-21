Тюменцам предлагают совершить велопутешествие в Тобольск

21 Сент. 07:32 2018-09-21T07:32:25+03:00

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Велопутешествие по Тобольску предлагают совершить тюменцам. Провоз велосипедов в поезде «императорский маршрут» Тюмень – Тобольск – Тюмень бесплатный до конца октября. Акция проходит в рамках Всемирного дня без автомобиля

Фирменная электричка отправляется из Тюмени ежедневно в 07:06, прибытие в Тобольск в 10:56. Обратно поезд отправляется в 18:05, прибывает на станцию Тюмень в 22:15.

Напомним, поезд «Императорский маршрут» был запущен 7 июля. Он назван в честь одноименного всероссийского туристического проекта, который охватывает места пребывания царской семьи. Вагоны оснащены удобными креслами с персональными аудиомодулями и розетками, кондиционерами, туалетами, информационными табло, аппаратами раздачи питьевой воды. Пассажирам в пути бесплатно доступны фильмы о туристических достопримечательностях Тобольска и Тюменской области, а также аудиогид.

С 13 сентября в кассах вокзала можно купить комплексный экскурсионный тур, в который входит проезд на поезде до Тобольска и обратно, гид и экскурсионный автобус по городу, билеты в музеи и обед.

Во время поездки путешественникам расскажут об истории древней «жемчужины Сибири», а также тобольском периоде жизни семьи императора Николая II. Туристы побывают в музее, основанном в доме проживания царской семьи, Иоанно-Введенском монастыре, монахини которого помогали семейству в тобольской ссылке, Губернском музее, прогуляются по Тобольскому кремлю.