Молодежный форум «Утро» в 2019 году пройдет в Тюмени

21 Сент. 07:17 2018-09-21T07:17:57+03:00

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В 2019 году форум «Утро» пройдет в Тюмени. Такое решение принято накануне, 18 сентября на первом заседании совета по молодежной политике УрФО в Екатеринбурге.

Состав совета еще формируется, но уже сейчас в него вошли 112 человек, тогда как заявок подано порядка 400-т заявок из всех регионов УрФО. В его состав вошли 24 тюменца это руководители молодежных общественных организаций, депутаты и активные общественные деятели в молодежной сфере.

Одним из центральных направлений работы совета в этом году будет формирование общественного запроса на форум «Утро». Это приниципиально новый подход к организации форума.