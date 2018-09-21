В Ялуторовске задержали студента с двумя бутылками наркотической жидкости

21 Сент. 06:41 2018-09-21T07:11:05+03:00

Молодой человек утверждал, что нашел их на улице

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Студента с двумя полуторалитровыми бутылками странной жидкости задержали в одноим из общежитий Ялуторовска. Молодой человек хотел пронести их в комнату.

Работники общежития задержали студента на пропускном пункте и вызвали сотрудников Росгрвардии. Юноша рассказал, что подобрал бутылки с желто-зеленой жидкостью на улице и не знает, что в них находится. Было принято решение вызвать следственно-оперативную группу, которая после изъятия направила емкости на экспертизу. Как установили эксперты, в бутылках было наркосодержащее вещество общей массой около 150 граммов.

В отношении студента возбудили уголовное дело.