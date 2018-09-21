2018-09-21T05:08:01+03:00
Общество

В Тюмени сегодня проходит акция «На работу – на велосипеде!»

Присоединиться к ней может каждый
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюмени сегодня проходит акция «На работу – на велосипеде!»В Тюмени сегодня проходит акция «На работу – на велосипеде!»Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюмени сегодня, 21 сентября, пройдет акция «На работу – на велосипеде!». Она посвящена Всемирному дню без автомобиля, который отмечается 22 сентября.

В Тюмени приверженцев двухколесного транспорта с каждым годом становится все больше. Ездить на нем экономично, экологично и, самое главное, полезно для здоровья. Кроме того, передвигаться на таком транспорте тюменцам становится все более удобно – в городе обустроен 41 км велодорожек, сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.

Сегодня у каждого есть возможность оставить автомобиль дома и отправиться на работу на велосипеде. Присоединяйтесь!

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