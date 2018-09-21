Погода 21 сентября в Тюмени: бабье лето закончилось

21 Сент. 03:41 2018-09-21T03:41:34+03:00

Дождик от слабого до среднего будет весь день

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Пятница, 21 сентября,в Тюменской области будет пасмурной. Пройдут небольшие, местами умеренные дожди. Ветер северо-восточный, северный 6-11 м/с, в отдельных районах порывы до 16 м/с. Максимальная температура составит +12 +17 градусов.

В Тюмени, Ялуторовске и Заводоуковске день будет дождливым, ветер до 9 м/с. Градусники покажут всего +15 градусов. В Тобольске тоже дождь и +17. В Ишиме дождик днем будет очень слабым, а к вечеру усилится. Воздух прогреется до +14 градусов.

В народном календаре 21 сентября названо Оспожинки, Осенины. Это праздник урожая, который иногда справляли целую неделю — с играми, песнями, плясками, пирами. В этот день к новобрачным приходили родственники: смотрели, как те живут, учили уму-разуму. Молодая хозяйка должна была накормить гостей вкусным обедом и подарить родителям круглые пироги, а ее супруг — показать хозяйство: жито в амбарах, упряжь и инструменты в сараях.

Называли этот день также Луковым или Пасиковым — от слов «лук» и «пасека». В огородах в это время продолжалась уборка лука, а на пасеках готовили пчел к зимовке. В день осеннего равноденствия отмечали вторую встречу осени и наблюдали приметы. Если погода стояла хорошая, то и вся осень должна была быть такой.