Тюменская молодежь сыграет на Чемпионате по правовой грамотности

20 Сент. 16:57 2018-09-20T18:00:35+03:00

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Первый открытый Чемпионат по правовой грамотности среди молодежи пройдет в Тюменской области. Участникам предстоит серия игр по основам правовой грамотности.

Чемпионат пройдет по типу «КВИЗа» - командной интеллектуально-развлекательной игры, не требующей предварительной подготовки, выстроенной в формате «Что? Где? Когда?».

- Перед каждой игровой сессией Чемпионата будет проводиться вводная лекция и семинар для расширения общеправового кругозора молодежи. Вопросы будут составлены так, что ребятам придется не столько знать, сколько рассуждать, - рассказал организатор Чемпионата, генеральный директор Союза ЗСПП Вячеслав Юрковский.

Участвовать в чемпионате могут молодые люди от 14 до 23 лет. Это учащиеся школ, сузов, вузов Тюменской области, а также молодые специалисты, не имеющие юридического образования.

Игры пройдут в Заводоуковске, Ишиме, Тобольске, Тюмени и Ялуторовске. В каждом из городов состоятся отборочные игровые сессии. Команды - победители приедут на полуфинальные и финальные игры в Тюмень.

В состав Жюри игровых сессий Чемпионата входят директора правовых департаментов администраций городов, в которых проводится Чемпио-нат; депутаты Тюменской областной и городской Думы, практикующие юристы и адвокаты, преподаватели права сузов и вузов.

- Проведение подобного Чемпионата покажет участникам, как будучи грамотным в своих правах и обязаностях, можно улучшить качество жизни, а также привлечет внимание общественности к вопросы повышения правовой грамотности, - поделались член жюри, депутат Тюменской областной Думы Елена Кашкарова.