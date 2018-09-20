В Тюмени поймали группу сбытчиков фальшивых денег

20 Сент. 15:43 2018-09-20T15:43:26+03:00

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Группу сбытчиков фальшивых денег задержали в Тюмени. Трое горожан в торговых точках за несколько дней сбыли поддельные купюры номиналом 5 тысяч рублей.

Подозреваемых удалось быстро установить. Их взяли в момент сбыта фальшивки в торговом павильоне по улице Аккумуляторной. В ходе осмотра автомашины злоумышленников оперативники обнаружили и изъяли еще 57 банковских билетов, имеющих признаки подделки.

По данным фактам Следственным управлением городской полиции возбуждено уголовное дело на основании ч. 1 ст. 186, ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 186 УК России (Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег).

В ходе расследования задержанные вину в преступлениях признали. Расследование уголовного дела уже завершено, а материалы переданы в суд, сообщили в пресс-службе городской полиции.