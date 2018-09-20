2018-09-20T15:43:26+03:00
Происшествия

В Тюмени поймали группу сбытчиков фальшивых денег

Молодые люди подсовывали продавцам липовые 5-тысячные купюры
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Группу сбытчиков фальшивых денег задержали в Тюмени. Трое горожан в торговых точках за несколько дней сбыли поддельные купюры номиналом 5 тысяч рублей.

Подозреваемых удалось быстро установить. Их взяли в момент сбыта фальшивки в торговом павильоне по улице Аккумуляторной. В ходе осмотра автомашины злоумышленников оперативники обнаружили и изъяли еще 57 банковских билетов, имеющих признаки подделки.

По данным фактам Следственным управлением городской полиции возбуждено уголовное дело на основании ч. 1 ст. 186, ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 186 УК России (Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег).

В ходе расследования задержанные вину в преступлениях признали. Расследование уголовного дела уже завершено, а материалы переданы в суд, сообщили в пресс-службе городской полиции.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюмени открывается новый «Галамарт»
Молодой тюменец пытался ограбить банк с игрушечным оружием
Тюменские поля загрязняют куриным пометом
Школьница из Тюмени стала лучшей в России по киберзащите
В тюменских лесах все еще опасно: клещи продолжают атаковать жителей региона
Следователи возбудили сразу три уголовных дела против матери девушки-инвалида из Заводоуковска
Пьяная угонщица в Тобольске разбила автомобиль подруги
Тюмень озеленят яблонями, рябинами, елями и пихтами
Играли с подписями: в Тюмени управляющая компания пыталась незаконно перехватить управление многоэтажкой
В Тюмени поймали серийного вора-рецидивиста, который похищал деньги и ноутбуки из детских садов
В Тюмени впервые пройдут Геотехнические игры
В Тюмени неадекватный водитель протаранил авто и чуть не сбил маленькую девочку
Тюменец выплатил дочери 800 тысяч рублей алиментов, чтобы начать жизнь с чистого листа
В Тюмени 26 сентября погаснут сразу четыре светофора