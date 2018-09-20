2018-09-20T15:16:34+03:00
Происшествия

Хотела компенсации: тюменская пенсионерка отдала мошенникам более миллиона рублей

Она почти месяц перечисляла аферистам разные суммы, чтобы получить еще больше
Маргарита КАЛИНКИНА
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Телефонные мошенники украли у пенсионерки миллион рублей. Женщина хотела компенсацию за якобы некачественные БАДы и перечисляла аферистам крупные суммы денег, чтобы ее получить.

История началась с того, что пожилая тюменка отдыхала дома после поездки на дачу и ответила на телефонный звонок. Уверенный мужской голос представился сотрудником Роспотребнадзора и сообщил, что ведомство разыскивает граждан, которые покупали у мошенников биологически активные добавки. Обманутым людям теперь предлагают получить компенсацию.

Пенсионерка действительно покупала добавки и мужчина сообщил ей, что распространением БАДов занималась преступная группа, которая продавала бесполезные порошки. Мошенников уже задержали. И теперь за покупку в 10 тысяч рублей она может получить компенсацию в 500 тысяч если оплатит страховку 20 тысяч рублей.

Женщина, не задумываясь перевела указанную сумму на названный счет. Затем выяснилось, что компенсация увеличилась и нужно доплатить. Мужчина звонил еще и еще, каждый раз придумывая новый повод. Доверчивая тюменка исправно платила. Когда закончились накопления, начала занимать у родственников, а потом взяла кредит.

За несколько недель тюменка отдала более миллиона рублей. Неладное она заподозрила лишь когда вместо ставшего к тому моменту традиционного платежа в 150 тысяч мошенники потребовали 315 тысяч. Тогда тюменка обратилась в полицию. В настоящий момент стражи порядка предпринимают меры, чтобы установить злоумышленников и привлечь их к ответственности, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

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