2018-09-20T14:33:47+03:00
Происшествия

В Тюмени от энцефалита скончалась 10-летняя девочка

По данному факту уже возбуждено уголовное дело
Маргарита КАЛИНКИНА
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Десятилетняя девочка из Заводоуоквска скончалась в тюменской ОКБ №2. Трагедия произошла накануне, 19 сентября. Ребенок находился в больнице в тяжелом состоянии с диагнозом клещевой энцефалит. Девочку укусил клещ, когда она ходила в лес за грибами.

По данному факту уже возбуждено уголовное дело на основании ч.2 ст.118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). В региональном управлении Следственного комитета России есть заявление от мамы ребенка, которая считает, что дочери несвоевременно оказана медицинская помощь.

Установлено, что в ОКБ №2 девочка была доставлена в тяжелом состоянии и скончалась в связи с развившимся заболеванием.

В настоящее время следователем назначен комплекс судебно-медицинских экспертиз для установления точной причины смерти, качества и своевременности оказанной помощи. Выполняются иные следственные и процессуальные действия. В ведомстве отмечают, что в ходе расследования будет рассмотрен вопрос о переквалификации уголовного дела на более тяжкий состав преступления с учетом смерти ребенка.

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