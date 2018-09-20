Поликлиники Тюмени 22 сентября ждут на обследование мужчин
Акция «Доктор с вами» снова пройдет в поликлинках Тюмени. В ближайшую субботу, 22 сентября, с 9 до 15 часов доктора будут ждать на профосмотры горожан. Теперь уже мужчин, сообщили в городском департаменте здравоохранения. Для участия в акции предварительная запись не требуется.
Проверить свое здоровье смогут мужчины любого возраста, но доктора особенно ждут пациентов 40 лет и старше. Им проведут исследование крови на простатспецифический антиген (ПСА). По показаниям будет проведено ультразвуковое исследование органов малого таза. В итоге по результатам обследования всех проконсультирует врач-уролог.
Напомним, что в минувшую субботу поликлиники принимали женщин. К врачам обратилось более 200 тюменок, 16% из них два и более лет не были на приеме.