2018-09-20T13:17:15+03:00
Общество

АминоСибу и племзаводу «Юбилейный в Ишиме запретили сбрасывать стоки в озеро

Им предстоит также очистить водоем от своей грязи
Маргарита КАЛИНКИНА
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Сливать сточные воды в безымянное озеро запретили племзаводу «Юбилейный» и АО «АминоСиб». Водоем и связанное с ним болота предприятия обязаны очистить. Такое решение накануне вынес суд по требованию Ишимской межрайонной прокуратуры.

У предприятий есть разрешение на сброс стоков в озеро до 31 декабря пока не будут построены канализационные очистные сооружения. Однако, в водоемах зафиксировано превышение допустимой концентрации загрязняющих веществ в десятки, а то и в сотни раз даже на противоположном берегу от точки сброса, пояснили в областной прокуратуре.

Так, в пробах воды с противоположного берега БПК5 превышен в 666 раз, нефтепродукты превышены - в 145 раз, железо - в 80 раз, ХПК - в 333 раза, аммоний-ион - в 400 раз.

Управление Росприроднадзора составило административный протокол в отношении племзавода по ч.4 ст.8.13. КоАП РФ (нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение). 20 июля по результатам рассмотрения дела Управление оштрафовало племзавод на 30 тысяч рублей.

Кроме того установлено, что сточные воды АминоСиба и племзавода поступают сначала в озеро, а потом по прорытой канаве к дамбе и по трубе, расположенной в теле дамбы, в болото. Между тем разрешения на сброс сточных вод в болото у племзавода нет. В связи с этим Управление Росприроднадзора оштрафовало племзавод еще на 70 тысяч рублей.

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