2018-09-20T12:59:56+03:00
Общество

Обустраивать «зеленые уголки» в Тюмени теперь будут по единой концепции

К работам подключат студентов и преподавателей местных вузов
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Тюмени обустраивать «зеленые уголки» будут на основании единой концепции. Теперь недостаточно просто красивого газона, скамеек, площадки для отдыха. Проекты будут создаватьсяся с участием архитекторов, дизайнеров, проектировщиков.

Связующим звеном между заказчиком и исполнителем выступит МКУ «Управление градостроительного планирования».

- В этом году будем отрабатывать эскизные проекты по новой схеме, – сообщил на заседании общественной комиссии по развитию городской среды сообщилврио главы администрации Тюмени Руслан Кухарук .

В 2018 году администрация работала с вузами и Тюменским индустриальным университетом. Сейчас инициативу проявили преподаватели кафедры ландшафтного дизайна биологического факультета ТюмГУ, факультета дизайна, визуальных искусств и архитектуры Тюменского государственного института культуры.

- Решено все объекты благоустройства, запланированные на 4 года, довести до тюменских вузов для включения их в учебный план. Может, это будет курсовая, может, дипломная работа, но какое бы количество ни было таких научных работ, оно будет подспорьем для наших подрядчиков и архитекторов, - добавил заместитель главы администрации города Тюмени Максим Афанасьев. - Мы дошли до такого уровня развития, когда нужно, чтобы эти инициативы были оценены компетентными лицами, – добавил

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюмени открывается новый «Галамарт»
Молодой тюменец пытался ограбить банк с игрушечным оружием
Тюменские поля загрязняют куриным пометом
Школьница из Тюмени стала лучшей в России по киберзащите
В тюменских лесах все еще опасно: клещи продолжают атаковать жителей региона
Следователи возбудили сразу три уголовных дела против матери девушки-инвалида из Заводоуковска
Пьяная угонщица в Тобольске разбила автомобиль подруги
Тюмень озеленят яблонями, рябинами, елями и пихтами
Играли с подписями: в Тюмени управляющая компания пыталась незаконно перехватить управление многоэтажкой
В Тюмени поймали серийного вора-рецидивиста, который похищал деньги и ноутбуки из детских садов
В Тюмени впервые пройдут Геотехнические игры
В Тюмени неадекватный водитель протаранил авто и чуть не сбил маленькую девочку
Тюменец выплатил дочери 800 тысяч рублей алиментов, чтобы начать жизнь с чистого листа
В Тюмени 26 сентября погаснут сразу четыре светофора