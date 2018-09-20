Обустраивать «зеленые уголки» в Тюмени теперь будут по единой концепции

20 Сент. 12:57 2018-09-20T12:59:56+03:00

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В Тюмени обустраивать «зеленые уголки» будут на основании единой концепции. Теперь недостаточно просто красивого газона, скамеек, площадки для отдыха. Проекты будут создаватьсяся с участием архитекторов, дизайнеров, проектировщиков.

Связующим звеном между заказчиком и исполнителем выступит МКУ «Управление градостроительного планирования».

- В этом году будем отрабатывать эскизные проекты по новой схеме, – сообщил на заседании общественной комиссии по развитию городской среды сообщилврио главы администрации Тюмени Руслан Кухарук .

В 2018 году администрация работала с вузами и Тюменским индустриальным университетом. Сейчас инициативу проявили преподаватели кафедры ландшафтного дизайна биологического факультета ТюмГУ, факультета дизайна, визуальных искусств и архитектуры Тюменского государственного института культуры.

- Решено все объекты благоустройства, запланированные на 4 года, довести до тюменских вузов для включения их в учебный план. Может, это будет курсовая, может, дипломная работа, но какое бы количество ни было таких научных работ, оно будет подспорьем для наших подрядчиков и архитекторов, - добавил заместитель главы администрации города Тюмени Максим Афанасьев. - Мы дошли до такого уровня развития, когда нужно, чтобы эти инициативы были оценены компетентными лицами, – добавил