В Тюмени планируют новый огромный парк с солнечными часами

20 Сент. 12:06 2018-09-20T12:24:03+03:00

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Большие солнечные часы, которые будут показывать реальное время, появятся в Тюмени. Их установят в новом сквере в микрорайоне Ямальский-2. Часы будут сделаны из гранита и станут наглядным учебным пособием для подрастающего поколения.

Проект будущей зеленой зоны по улице Вьюжной был представлен на заседании общественной комиссии по развитию городской средыи, сообщили в администрации Тюмени.

Сквер будет разбит на площади в 18 тысяч кв. м. Больше половины отведено под деревья, кусты и цветники. Об этом просили горожане при обсуждении концепции на портале «Я решаю!». В опросе приняли участие 457 тюменцев.

Фото tyumen-city.ru

- Озеленение здесь – основополагающий фактор. Его площадь более 12 тысяч 36 кв. м – это и газоны, и порядка 300 деревьев, и 2000 кустарников. Сейчас определяется состав пород и видов растений, он будет согласован с Тюменским ландшафтным клубом и питомниками, – рассказал руководитель управы Калининского административного округа Владимир Кильтау.

В сквере обязательно установят детские игровые зоны для малышей с популярной «песочной фабрикой», игровой комплекс, качели и объемные полусферы с травмобезопасным покрытием. Для взрослых предусмотрена зона для спокойного отдыха с перголами.

Изюминкой парка станет скейтзона, где даже можно прооводить соревнования.

Зеленую зону начнут обустраивать в 2019 году, а завершить работы планируется в 2021 году, после введения в эксплуатацию детского сада и поликлиники.

- Сказка! – считает депутат Тюменской городской Думы Альбина Селезнева, прослушав презентацию Владимира Кильтау.

А директор института архитектуры и дизайна ТИУ Светлана Капелева предложила продумать места отдыха для людей зрелого возраста. Сейчас в новых микрорайонах много молодых, но через несколько лет у них будут новые интересы и приоритеты.

- Я бы предложила установить те же тренажеры, а навесы из вьющихся растений установить рядом с детскими площадками. В скейтзоне предусмотреть трибуны или скамейки для зрителей. А еще нужен свет. Кроме того, нужно подумать о зиме и новогодних праздниках, о том, где поставить елку и организовать зимние забавы, – отметила Капелева.