В Тюменской области уничтожено около 200 кг свинины с геном африканской чумы

20 Сент. 10:36 2018-09-20T10:39:07+03:00

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Около 200 кг карбоната «Экстра» из Калининградской области уничтожено в Тюменской области. В мясе был выявлен геном вируса африканской чумы свиней.

- Уничтожена вся партия мяса, поступившая в наш регион. Нашли все что смогли, - сообщил «Комсомольской правде в – Тюмень» начальник отдела противоэпизоотических и специальных ветмероприятий областного департамента потребительского рынка и туризма Сергей Палагин. – В сентябре сообщений о новых случаев опасного мяса нет.

Сообщение о том, что в калининградской «Экстре» производства ООО «Поречье» обнаружен опасный геном вируса поступило в Тюменский регион 24 августа. В другой продукции этого предприятия вируса не было.

Сергей Юрьевич напомнил, что вирус опасен только для свиней, человек может есть мясо без опаски.

- Мясо изымают из продажи, чтобы оно случайно не попало с пищевыми отходами на корм свиньям или не осталось после пикника в лесу, где могут найти дикие кабаны, пояснил Плагин.

Коварство инфекции в том, что она молниеносно распространяется, приводит к смерти животных и никак не лечится. Так, в конце 2017 года из-за вспышки африканского вируса в Исетском районе было уничтожено около 17 тысяч свиней.

- Если в каком-то регионе возникает инфекция, нам направляют информацию о предприятиях, которые там работают, мы по документам отслеживаем входящую продукцию в магазины и выясняем, если ли в нашем регионе опасный продукт, после чего его снимают с продажи. Сейчас в Тюменской области ситуация спокойная.