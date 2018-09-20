Акция "Свеча" даст старт тюменскому фестивалю "Димитриевская суббота"

20 Сент. 09:29 2018-09-20T09:29:28+03:00

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С акции "Свеча" стартует в Тюмени Межрегиональный молодежный военно-патриотический фестиваль "Димитриевская суббота". Она состоится завтра, 21 сентября, в 18 часов на площади у Храма во имя святого благоверного князя Димитрия Донского (ул. Республики, 150/1). Участники вспомнят воинов, погибших за Отечество во все времена.

В городах и районах области открыты также экспозиции, посвященные значимым событиям военной истории Отечества "Летопись Побед".

В рамках фестиваля пройдет традиционный одноименный конкурс военно-патриотической песни. В 2018 году организаторы ожидают на него более 180 участников со всего региона.

Певцы выступят в номинациях: исполнители песен, вокально-инструментальные ансамбли (живой звук), авторы-исполнители, вокальные группы. Победители получат право спеть на межрегиональном уровне, в которм примут участие музыканты из Курганской и Челябинской областей, Югры и Ямала.

3 ноября в Тюмени в рамках фестиваля пройдет театральная постановка, а у мемориалов и памятников павшим войнам будут выставлены почетные караулы и состоится возложение цветов. Завершится фестиваль гала-концертом в Тюменском драмтеатре.