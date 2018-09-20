2018-09-20T09:29:28+03:00
Общество

Акция "Свеча" даст старт тюменскому фестивалю "Димитриевская суббота"

Мероприятие состоится завтра, 21 сентября
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

С акции "Свеча" стартует в Тюмени Межрегиональный молодежный военно-патриотический фестиваль "Димитриевская суббота". Она состоится завтра, 21 сентября, в 18 часов на площади у Храма во имя святого благоверного князя Димитрия Донского (ул. Республики, 150/1). Участники вспомнят воинов, погибших за Отечество во все времена.

В городах и районах области открыты также экспозиции, посвященные значимым событиям военной истории Отечества "Летопись Побед".

В рамках фестиваля пройдет традиционный одноименный конкурс военно-патриотической песни. В 2018 году организаторы ожидают на него более 180 участников со всего региона.

Певцы выступят в номинациях: исполнители песен, вокально-инструментальные ансамбли (живой звук), авторы-исполнители, вокальные группы. Победители получат право спеть на межрегиональном уровне, в которм примут участие музыканты из Курганской и Челябинской областей, Югры и Ямала.

3 ноября в Тюмени в рамках фестиваля пройдет театральная постановка, а у мемориалов и памятников павшим войнам будут выставлены почетные караулы и состоится возложение цветов. Завершится фестиваль гала-концертом в Тюменском драмтеатре.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюмени открывается новый «Галамарт»
Молодой тюменец пытался ограбить банк с игрушечным оружием
Тюменские поля загрязняют куриным пометом
Школьница из Тюмени стала лучшей в России по киберзащите
В тюменских лесах все еще опасно: клещи продолжают атаковать жителей региона
Следователи возбудили сразу три уголовных дела против матери девушки-инвалида из Заводоуковска
Пьяная угонщица в Тобольске разбила автомобиль подруги
Тюмень озеленят яблонями, рябинами, елями и пихтами
Играли с подписями: в Тюмени управляющая компания пыталась незаконно перехватить управление многоэтажкой
В Тюмени поймали серийного вора-рецидивиста, который похищал деньги и ноутбуки из детских садов
В Тюмени впервые пройдут Геотехнические игры
В Тюмени неадекватный водитель протаранил авто и чуть не сбил маленькую девочку
Тюменец выплатил дочери 800 тысяч рублей алиментов, чтобы начать жизнь с чистого листа
В Тюмени 26 сентября погаснут сразу четыре светофора