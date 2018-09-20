Деревянный барак в Тюмени горел дважды за сутки

20 Сент. 09:13 2018-09-20T09:13:18+03:00

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Дважды за сутки. В Тюмени один и тот же дом пожарным пришлось тушить два раза за сутки. Огонь полыхал в 9-квартирном одноэтажном бараке по улице Мельзаводская, 21. В итоге он выгорел до тла.

Первый вызов с этого адреса поступил 18 сентября в 14.28. Горела однокомнатная квартира. На ее тушения выехали 12 сотрудников МЧС и 4 пожарных машины, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области. На месте работали также сотрудники скорой помощи.

- Бригада прибыла на место в 14.37. А в 15.35 была зафиксирована смерть одного пострадавшего. Это мужчина 1961 года рождения, сообщили в областном департаменте здравоохранения.

В ночь на 19 сентября этот же дом вспыхнул во второй раз. Вызов поступил в 2.38. Через 8 минут огнеборцы были уже на месте. Тушили пламя уже 35 пожарных и 12 единиц техники. Спасатели вынесли из дома четыре газовых баллона и не дали огню перекинутся на другие строения. Однако сам барак сгорел. При этом пожаре никто не пострадал.

По предварительным данным МЧС, причинами возгорания было неосторожное обращение с огнем.