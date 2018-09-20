2018-09-20T08:12:39+03:00
Политика

В Югру с визитом прибудет верховный муфтий Сирии Ахмад Хассун

Предварительно он уже встретился с губернатором Югры Наталей Комаровой в Москве
Лидия Шумкова
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Фото предоставлено штабом Правительства ЮгрыФото предоставлено штабом Правительства Югры
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Верховный муфтий Сирии Ахмад Бадр эд-Дин Хассун посетит Югру с 20 по 22 сентября. Об этом он сообщил на встрече с губернатором округа Натальей Комаровой в Москве. По его словам, уже сегодня вечером, 19 сентября, он отправляется в Югру, где планирует рассказать жителям региона о том, что на самом деле происходило в Сирии.

Как сообщили в департаменте общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в Сургуте Ахмад Хассун проведет встречу с муфтием автономного округа, прихожанами в Соборной мечети, студентами учебных заведений города и района, представителями национальных общественных организаций, имамами Югры, а также пятничную молитву.

Во время встречи в Москве верховный муфтий выразил Наталье Комаровой благодарность за то, что она посетила Сирию и прилагает немало усилий для укрепления отношений. Он особо отметил, что в Ханты-Мансийском автономном округе проживает множество представителей различных конфессий, которые совместно участвуют в жизни региона, его социально-экономическом развитии.

В продолжение темы Наталья Комарова добавила, что соглашение между Югрой и сирийской провинцией Хомс регулирует вопросы сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах.

- Работая над документом, мы получили широкое представление о возможностях хорошо развитой экономически провинции Хомс Сирийской Арабской Республики. Сразу сложился «живой» интерес к югорской лесной продукции, – добавила губернатор, отметив, что автономный округ выразил заинтересованность в сирийских продуктах питания, особенно фруктах.

Прогрессируют отношения и в гуманитарной сфере: в настоящее время проводится акция по формированию набора учебников для сирийских детей, развиваются контакты и взаимные интересы в области народного творчества и прикладного искусства. Глава региона также привела в пример проект «Мобильное студенчество», в рамках которого состоится обмен студентами, преподавателями, учеными. Уже к декабрю планируется завершить его проработку.

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