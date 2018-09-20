Матч, который казался проигранным: ФК «Тюмень» победила «Сочи»

20 Сент. 07:45 2018-09-20T07:46:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Третью победу одержал ФК «Тюмень» в Олимп-первенстве России по футболу среди команд ФНЛ. Накануне, 19 сентября, тюменцы сыграли домашний матч против «Сочи» и выиграли со счетом 2:1.

- Я доволен результатом игры и вторым таймом. Думаю, что «Сочи» - это самая играющая команда Олимп-ФНЛ. Футболисты подобрались там очень быстрые и техничные. Соперник создал достаточное количество моментов и мог нас наказать. В первом тайме «Тюмень» могла проигрывать и в два, и в три мяча, - отметил главный тренер ФК «Тюмень» Горан Алексич. - После перерыва наша команда перевернула ход матча не без доли везения. Где-то нам же должно было повезти! Забили два гола и спокойно довели поединок до победы.

Он поблагодарил команду за игру и борьбу.

- Мы вытащили матч, который казался проигранным, - отметил Алексич. - Мне жаль «Сочи», потому что команда ведёт игру и уступает второй матч подряд. Но меня радует, что «Тюмень» забила два гола не из ничего. В первом тайме команда не успевала за атаками южан, но мы боролись, а значит заслужили победу.