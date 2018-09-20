2018-09-20T07:35:05+03:00
Общество

Драчуна из Нижнетавдинского района отправили работать в больницу

Мужчина сначала упирался, а потом смирился
Маргарита КАЛИНКИНА
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Драчуна из Нижнетавдинского района отправили работать в больницу. Фото УССП по Тюменской областиДрачуна из Нижнетавдинского района отправили работать в больницу. Фото УССП по Тюменской области
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Жителя Нижнетавдинского района отправили работать в больницу. 32-летний мужчина избил односельчанина и мировой судья назначил ему наказание в виде 60 часов обязательных работ.

Пристав вызвал селянина и ознакомил с местом работы, но тот заявил, что не хочет там трудиться. Тогда мужчине пяснили, что его предстоит выплатить штраф от 150 до 300 тысяч рублей или арестуют на 15 суток на основании ч. 4 ст. 20.25 КоАП РФ.

Данный аргумент развеял сомнения должника: в настоящее время он прилежно работает в местной больнице, ремонтируя помещения, сообщили в пресс-службе УФССП России по Тюменской области. Контроль за исполнением решения суда продолжается.

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