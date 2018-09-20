20 Сент. 07:29 2018-09-20T07:35:05+03:00

Драчуна из Нижнетавдинского района отправили работать в больницу. Фото УССП по Тюменской области

Мужчина сначала упирался, а потом смирился

Изменить размер текста: A A

Жителя Нижнетавдинского района отправили работать в больницу. 32-летний мужчина избил односельчанина и мировой судья назначил ему наказание в виде 60 часов обязательных работ.

Пристав вызвал селянина и ознакомил с местом работы, но тот заявил, что не хочет там трудиться. Тогда мужчине пяснили, что его предстоит выплатить штраф от 150 до 300 тысяч рублей или арестуют на 15 суток на основании ч. 4 ст. 20.25 КоАП РФ.

Данный аргумент развеял сомнения должника: в настоящее время он прилежно работает в местной больнице, ремонтируя помещения, сообщили в пресс-службе УФССП России по Тюменской области. Контроль за исполнением решения суда продолжается.