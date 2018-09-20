2018-09-20T07:02:48+03:00
Происшествия

Надорвались: в Ишиме две девушки не смогли унести краденную духовку

Им хватило сил лишь вынести ее из квартиры
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Ишиме две девушки украли у своего знакомого духовку. Сначала они распивали спиртное с ним у него дома, а потом решили обворовать. Одна из них отвлекала хозяина, а вторая выносила технику.

Пропажу духовки мужчина обнаружил после того, как гостьи внезапно ушли домой. Он обратился в полицию. На место выехали стражи порядка. После допроса подозреваемых, выяснилось, что они шли в гости из желания что-то стащить на продажу. Однако духовка оказалась для них слишком тяжелой и они спрятали ее в кустах. Через некоторое время они вернулись за техникой, но духовки уже не было. Сумма ущерба составила 2 тысячи рублей.

На девушек заведено уголовное дело по статье "Кража". Им грозит лишение свободы до пяти лет, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

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